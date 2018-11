Zeker 40 doden en 60 gewonden bij aanslag in Kaboel LH

20 november 2018

15u36

Bron: Belga 0 Bij een aanslag tegen een religieuze bijeenkomst in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zeker 40 doden gevallen. Er zijn ook zeker 60 gewonden. Dat nieuws is bevestigd door de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Wahidullah Majroh.

“De explosie vond plaats in de Uranus-trouwhal waar oelama’s (islamitische geleerden) samenkwamen om de geboorte van de profeet te vieren”, verklaart Basir Mujahid, de woordvoerder van de politie in Kaboel, aan het Franse persbureau AFP. De minister van Defensie bevestigde de informatie en verklaarde verder nog dat de “oelama’s vanuit het hele land waren gekomen en dat er ook publiek deelnam aan de ceremonie” in de feestzaal. Verschillende media maken al melding van 80 gewonden.

De Afghaanse zender ToloNews sprak met ooggetuigen die zeggen dat er minstens 1.000 mensen aanwezig waren in de hal op het moment van de explosie.

De oorzaak is nog niet bekend, maar nu al wordt gewezen naar de Taliban en Islamitische Staat. Beide groeperingen plegen geregeld aanslagen in het land. Vorige week blies een zelfmoordterrorist zich nog op tijdens een demonstratie in het centrum van Kaboel. Er vielen zeker zes doden.

