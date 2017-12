Zeker 40 doden bij meerdere explosies in Kabul IVI SI

08u55

Bron: Belga, BBC, Al Jazeera 1 AFP Bij minstens drie explosies in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn minstens veertig mensen omgekomen en dertig anderen gewond geraakt. Dat heeft woordvoerder Nasrat Rahimi van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld. IS eiste de aanslag op.

De eerste explosie was al zeker het werk van een zelfmoordterrorist. Nadien volgden nog zeker twee andere ontploffingen in de buurt. Een cultureel centrum van de Sjiieten zou het doelwit geweest zijn. In het gebouw bevinden zich ook de kantoren van de nieuwsagentschap Afghan Voice.

Volgens een overlevende hadden activisten zich op het moment van de aanslag verzameld bij het centrum, waar een bijeenkomst zou plaatsvinden.

De extremistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag ondertussen opgeëist. De laatste maanden zijn Sjiieten wel vaker het doelwit geweest van aanvallen door IS.