Zeker 4 doden en 300 gewonden nadat treinen in Zuid-Afrika frontaal op elkaar botsen ADN

08 januari 2019

10u37

Bron: Belga, ANP 0 Bij een frontale botsing tussen twee treinen in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria zijn zeker vier doden gevallen. Ook raakten ruim driehonderd mensen gewond, bericht de Zuid-Afrikaanse nieuwssite News24.

Op beelden is te zien dat de botsing bij treinstation Mountain View in Pretoria heeft geleid tot een ravage. Meerdere wagons zijn ontspoord of hebben forse schade opgelopen. De commerciële hulpverleningsdienst ER24 zegt dat toegesnelde hulpverleners tal van passagiers aantroffen in de gecrashte treinen of rondlopend op de plek van het ongeval.



Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.