Zeker 39 doden bij doortocht cycloon Ockhi in India EB

18u03

Bron: DPA 0 AFP De tropische cycloon Ockhi heeft op eilanden in het westen van India zware verwoestingen aangericht. Minstens 39 mensen kwamen volgens het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken om het leven. De storm trekt langs de Indiase westkust naar het noorden in de richting van de havenstad Surat in de deelstaat Gujarat.

De cycloon raasde eerder over de Lakkadiven, een groep van 36 koraaleilanden die een unieterritorium van India vormen. Honderden vissers werden door de marine en de kustwacht gered, maar volgens de overheid worden nog steeds meer dan 160 mensen vermist. Meer dan 30 toeristen werden van de archipel in veiligheid gebracht. In de handelsmetropool Mumbai bleven de scholen dicht, aldus de zender NDTV.

Verkiezingsbijeenkomsten voor de regionale stembusgang van komende zondag in Gujarat werden afgeblazen, daaronder ook een voor morgen geplande toespraak van premier Narendra Modi. Volgens de Indiase weerdiensten zwakte Ockhi in de loop van de dag af.