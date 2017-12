Bijna 40 doden gevreesd in brand in winkelcentrum Filipijnen: "Hun kans op overleven is nul" LVA

Bij de brand in een winkelcentrum in de zuidelijke Filipijnse stad Davao worden 37 doden gevreesd. Dat heeft de adjunct-burgemeester Paolo Duterte - zoon van president Rodrigo Duterte - gezegd op Facebook. "Hun kans op overleven is nul", luidt het.

De slachtoffers kwamen vast te zitten in het winkelcentrum NCCC nadat zaterdag een grote brand was ontstaan.

De brand brak uit in een meubelzaak op de derde verdieping van het complex en breidde zich razendsnel uit. De brandweer kon nog niet zeggen wat de oorzaak van de brand is.

Het was al een rampweek voor het land. Regeringsmedewerkers lieten gisteren weten dat in het zuiden van de Filipijnen zeker tweehonderd mensen zijn omgekomen door de storm die de eilanden trof. Tientallen mensen worden nog vermist. De vrees is dat het dodental als gevolg van het noodweer nog verder zal oplopen.

REUTERS De brand in het winkelcentrum in Davao.