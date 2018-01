Zeker 36 doden nadat bus in Indiase rivier stort, omstanders keren zich tegen hulpdiensten

EB

29 januari 2018

21u33

Bron: DPA

Minstens 36 passagiers zijn in de Indiase deelstaat West-Bengalen omgekomen toen hun bus in een rivier terechtkwam. Plaatselijke bewoners vielen daarna de politie aan, die volgens hen veel te laat op de plaats van de ramp was opgedaagd. De autobus zakte door een brug in het district Murshidabad en stortte in de rivier Bhairab.