Zeker 28 doden na drinken van illegaal gestookte alcohol in India TVC

08 februari 2019

18u58

Bron: Belga 1 In het noorden van India zijn minstens 28 mensen gestorven nadat ze illegaal gestookte alcohol hadden gedronken. Dat meldt de politie. De overlijdens waren gemeld in twee regio's in de staten Uttar Pradesh en Uttarakhand.

De slachtoffers hadden donderdag de giftige alcohol gedronken en de politie vermoedt dat de drank van dezelfde bron komt.

Meldingen van twaalf dodelijke slachtoffers kwamen uit twee naburige dorpen in Uttarakhand. Zeker acht andere dorpelingen waren in zeer kritieke toestand. De zestien andere dodelijke slachtoffers vielen in dorpen in het nabijgelegen Uttar Pradesh. Volgens de politie lagen ook nog andere mensen uit die regio in het ziekenhuis.

Volgens officiële cijfers sterven in India jaarlijks duizend mensen, voornamelijk uit de arme wijken, nadat ze illegaal gestookte alcohol drinken. De drank is vaak gemaakt van ingrediënten van een slechte kwaliteit en bestaat ook uit industriële alcohol of giftige substanties.