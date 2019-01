Zeker 27 doden en meer dan 70 gewonden bij dubbele bomaanslag aan katholieke kerk op de Filipijnen IB KG

27 januari 2019

04u13

Bron: Belga, ABS-CBN News 1 Bij twee bomaanslagen voor een katholieke kerk zijn in het zuiden van de Filipijnen minstens 27 mensen om het leven gekomen, onder wie 20 burgers en 7 militairen. Ook zijn er zeker 77 gewonden gevallen. Dat meldt de politie.

De eerste ontploffing vond plaats tijdens de mis, in de kathedraal van Jolo, 1.000 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila. De tweede explosie gebeurde op het parkeerterrein aan de kathedraal, toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen na de eerste ontploffing.

De vermoedelijke aanval gebeurde twee dagen nadat de verkiezingscommissie aankondigde dat de oprichting van een nieuwe autonome moslimregio in de zuidelijke regio Mindanao werd geratificeerd tijdens een volksbevraging die plaatsvond op 21 januari.



De oprichting van de Bangsamoro Autonomous Region was een van de belangrijkste voorwaarden voor het afsluiten van een vredesakkoord in 2014 tussen de Filipijnse overheid en de Moro Islamic Liberation Front (MILF). Die groepering vocht sinds de jaren 70 voor een aparte islamitische staat in Mindanao.