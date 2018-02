Zeker 25 burgerdoden bij VS-raid in Oost-Syrië TTR

27 februari 2018

14u39

Bron: Belga 0 Bij een Amerikaanse luchtaanval in de Oost-Syrische regio al-Shaafa zijn gisteren minstens 25 doden gevallen, van wie zeker de helft vrouwen en kinderen. Dat meldt het in Groot-Brittannië gevestigd Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Legerwoordvoerder kolonel Ryan Dillon zei dat, als er bij de raid burgerslachtoffers zijn gevallen, die "in de maandelijkse lijst van het Pentagon worden opgenomen". Die lijst omvat traditioneel naar schatting hooguit 15 procent van het werkelijke slachtoffercijfer. De regio geldt als één van de laatste bolwerken van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië.

Na de offensieven in het noorden van Deir ez-Zor en het beleg van de stad al-Raqqa wisten nog veel jihadisten richting de bergen te ontsnappen. In Raqqa was dat nadat de coalitie een akkoord met de jihadisten had gesloten, meldde destijds de Britse openbare omroep BBC.