Zeker 24 Vietnamese families op zoek naar vermiste kinderen, Belgen nemen deel aan Brits onderzoek

28 oktober 2019

08u29

Bron: ANP, Reuters, Belga 10 Drama met koelwagen Essex Zeker 24 Vietnamese families zijn bang dat hun kinderen onder de 39 slachtoffers zijn die aangetroffen werden in een koelcontainer in het Britse graafschap Essex. Dat melden Vietnamese publieke media. Ons land stuurt nog deze week speurders naar Groot-Brittannië om mee te werken aan het onderzoek. Dat bevestigt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket, op Radio 1.

Aanvankelijk werd gemeld dat de slachtoffers in de koelcontainer Chinezen zouden zijn, maar intussen lijkt het er steeds meer op dat heel wat van de doden Vietnamezen zijn. Volgens de lokale krant VnExpress zijn zeker 24 Vietnamese families op zoek zijn naar hun kinderen. Tien zijn vermist in Ha Tinh en veertien in Nghe An, twee centrale provincies van het land in het zuidoosten van Azië.



Nghe An is een van de armste regio’s van het land en een draaischijf van mensenhandel. Zaterdag kondigde premier Nguyen Xuan Phuc een onderzoek aan naar mensenhandel.

Identificatie

Officieel is nog geen enkel lichaam geïdentificeerd, maar mogelijk is de 26-jarige Pham Thi Tra My een van de slachtoffers. De jonge vrouw stuurde drie uur voor de lugubere vondst van de lichamen in Essex een sms’je naar haar ouders, waarin ze schreef dat ze aan het sterven was. Sindsdien liet de Vietnamese niets meer van zich horen en was ze ook niet meer actief op haar smartphone.

In een interview vertelt de vader van de twintiger hoe hij en zijn vrouw de gevaarlijke trip uit het hoofd van hun dochter probeerden te praten. Maar Pham Thi Tra My was vastberaden om naar Europa te reizen. “We probeerden haar om te praten, omdat het een gevaarlijke reis zou worden voor zo’n jonge vrouw. Maar ze zei dat de familie door hoge schulden in moeilijkheden zou blijven als ze niet zou gaan. Ze nam een risico en besliste te vertrekken. Wij moesten goedkeuring geven.”

“Veilige route”

Volgens vader Pham Van Thin zeiden de mensensmokkelaars dat de oversteek naar Europa via “een veilige route” zou gebeuren. En dat de mensen per vliegtuig of auto zouden vervoerd worden. “Als we hadden geweten dat het op deze manier zou gebeuren, hadden we haar nooit laten gaan”, aldus de vader van Pham Thi Tra My aan CNN.

Dit weekend heeft de politie in Vietnam DNA afgenomen van familieleden van vermiste Vietnamezen. Het Verenigd Koninkrijk heeft intussen documenten met informatie over vier slachtoffers die in de koelcontainer omkwamen, opgestuurd naar Vietnam, zo meldt de Vietnamese overheid.

Belgische speurders

Ook ons land neemt deel aan het onderzoek naar het overlijden van 31 mannen en 8 vrouwen, bevestigt het federaal parket. Volgens parketwoordvoerder Eric Van der Sypt vertrekken Belgische speurders binnenkort naar Groot-Brittannië om er onder meer informatie uit te wisselen.

Zeebrugge

De vrachtwagen waarin de 39 doden zijn gevonden, was vanuit Zeebrugge in ons land naar Engeland vertrokken. Zaterdag is in Dublin de trucker opgepakt die de koelwagen naar Zeebrugge bracht. Het gaat om een 23-jarige Noord-Ier. De 25-jarige bestuurder die de truck van Purfeet naar Essex reed, waar de lijken werden ontdekt, wordt vandaag voorgeleid bij de rechter.

Het is vooralsnog onduidelijk waar de Aziatische slachtoffers zijn ingestapt, en of beide vrachtwagenchauffeurs op de hoogte waren van de aanwezigheid van de verstekelingen in de koelcontainer.