Zeker 24 mensen komen om bij busongeval in Ecuador LVA

15 augustus 2018

03u00

Bron: Belga 0 Zeker 24 personen zijn dinsdag om het leven gekomen in de buurt van de Ecuadoraanse hoofdstad Quito bij een ongeval met een bus. Dat zegt de burgemeester van Quito, Mauricio Rodas.

Het is al het tweede ongeval in drie dagen in Ecuador, waar verkeersongevallen een van de belangrijkste doodsoorzaken zijn.

"We betreuren het vreselijke ongeval op de weg tussen Pifo en Papallacta waarbij zeker 24 doden vielen", zei burgemeester Rodas. Volgens de jongste balans zijn er ook 22 gewonden. "De meerderheid van de slachtoffers zijn Colombianen", zei Juan Zapata, secretaris-generaal veiligheid van het metropolitane district Quito. Ook zijn er Venezolanen en Ecuadoranen onder de slachtoffers.

De autocar zou op een jeep zijn ingereden. De vier inzittenden van de jeep, allemaal Ecuadoranen, zouden omgekomen zijn. De autocar kantelde daarna om en reed in op verschillende woningen.