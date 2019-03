Zeker 24 doden nadat trein ontspoort in Congo

18 maart 2019

Belga

Zeker 24 mensen zijn gisterenavond omgekomen nadat een trein ontspoorde in de Democratische Republiek Congo. Daarnaast zijn 31 mensen gewond geraakt door het ongeluk. De vrachttrein ontspoorde in de provincie Kasai in het midden van het land.