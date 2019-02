Zeker 23 doden nadat goudmijn onder water loopt in Zimbabwe

14 februari 2019

Bron: Belga

Bij een ongeluk in een goudmijn in Zimbabwe zijn minstens 23 mensen om het leven gekomen. De goudzoekers waren op eigen initiatief de mijn binnengedrongen en werden na een dambreuk door het stijgende water in de mijnschacht verrast, verklaarde politiewoordvoerster Charity Charamba.