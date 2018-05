Zeker 23 doden bij explosie in twee koolmijnen in Pakistan kg

06 mei 2018

08u56

Bron: Belga 3 Bij twee mijnongevallen in het zuidwesten van Pakistan zijn minstens 23 mijnwerkers om het leven gekomen. Er zijn ook 11 gewonden. Dat hebben de lokale autoriteiten zondag bekendgemaakt.

Een mijn in Quetta stortte zaterdag in na een explosie van methaangas. Volgens de lokale politie kwamen 16 van 25 aanwezige arbeiders om het leven. De andere raakten gewond en liggen in het ziekenhuis.

Drie uur later vond een gelijkaardige explosie plaats in een mijn nabij Spin Carez. Daarbij vielen nog eens 7 doden en 2 gewonden.

Slechte arbeidsomstandigheden in koolmijnen in Pakistan veroorzaken geregeld dodelijke mijnongevallen.