Zeker 22 doden door tornado’s in VS: “Schade is catastrofaal”

Bron: ANP, CNN 1 In de Amerikaanse staat Alabama zijn zeker 22 mensen, onder wie kinderen, omgekomen door twee tornado’s. Volgens sheriff Jay Jones van Lee County zijn er ook veel gewonden, van wie sommigen ernstig. Een onbekend aantal huizen is verwoest.

In welke plaatsen de doden zijn gevallen en hoe ze zijn overleden, is nog onduidelijk. Eerder werd al bekend dat twee mensen in de plaats Beauregard om het leven waren gekomen tijdens de eerste tornado.

Volgens de hulpdiensten zal het aantal slachtoffers mogelijk nog stijgen, aangezien er nog mensen vermist worden. De hele avond is onder het puin gezocht naar mogelijke slachtoffers. De zoektocht is tijdelijk stilgelegd, omdat het volgens Jones te gevaarlijk is in het donker. Morgenochtend wordt de zoektocht hervat.

Op sociale media is te zien dat meerdere huizen in de getroffen plaatsen met de grond gelijk zijn gemaakt. “De schade is catastrofaal”, aldus Jones. Jones heeft de staat om hulp gevraagd bij het bergen van de lichamen en het opruimen van het puin. Zeker 42.000 woningen zitten zonder stroom. Komende nacht daalt de temperatuur flink in het gebied, terwijl veel mensen nu geen verwarming meer hebben.

De eerste tornado die de streek trof, was bijna een kilometer breed en had een windsnelheid van minstens 218 kilometer per uur, aldus de nationale weerdienst.

Alabama maakt deel uit van het lagere gedeelte van de Mississippivallei, bijgenaamd “Tornado Alley” of “Dixie Alley” wegens de relatief grote hoeveelheid tornado’s die de regio jaarlijks treffen.

Damage at Beauregard in Lee County… video from Courtney Harris. The death toll is up to ten. pic.twitter.com/vBDp2Bg3rQ James Spann(@ spann) link

New damage photos from Beauregard in Lee County… from Connie Majors pic.twitter.com/NYCcBVxJEm James Spann(@ spann) link