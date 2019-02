Zeker 22 doden bij epidemie van mazelen op Filipijnen na vaccinatieschandaal ttr

Bron: belga 0 Bij een uitbraak van mazelen op de Filipijnen zijn op enkele dagen tijd minstens 22 mensen gestorven. De gezondheidsautoriteiten lieten vandaag weten dat de ziekte zowel in de wijde omtrek van Manilla als in andere provincies woedt. Alleen al in de hoofdstedelijke regio werden sinds begin dit jaar meer dan 440 gevallen gemeld. De regering van de archipel in het zuidoosten van Azië zegt dat er een link is tussen het hoge aantal zieken en het schandaal rond inentingen.

Na een inentingsprogramma tegen de infectieziekte knokkelkoorts op de Filipijnen, waarbij het middel Dengvaxia van het Franse farmabedrijf Sanofi werd toegediend, waren er verscheidene sterfgevallen. Daardoor lieten veel ouders hun kinderen niet meer inenten, ook niet tegen mazelen. In totaal kregen in de jaren 2016 en 2017 meer dan 830.000 Filipijnse kinderen het vaccin, totdat de regering het vaccinatieprogramma uiteindelijk opschortte. Het bedrijf nam het middel ondertussen uit de handel.

Minister van Gezondheid Francisco Duque riep de ouders in de getroffen regio's op hun kinderen tegen mazelen te laten vaccineren. "Dit is een efficiënte en zekere methode om de verdere verspreiding tegen te gaan.”



Mazelen zijn uiterst besmettelijk. Het virus wordt bij het spreken, hoesten of niezen via de lucht overgedragen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stierven in 2017 wereldwijd zowat 110.000 mensen aan de ziekte, vooral kinderen. Het oorspronkelijke doel was de mazelen tegen 2020 uit te roeien.