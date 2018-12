Zeker 20 mensen gewond na ongeval met paardenkoetsen in Duitsland, ook kinderen ADN TT

25 december 2018

16u11

Bron: ANP, Allgau Hit 4 Door een ongeval met twee paardenkoetsen in het zuiden van Duitsland zijn vandaag zeker twintig mensen gewond geraakt, waarvan enkele ernstig. Hulpdiensten rukten volgens Duitse media op grote schaal uit. Onder de slachtoffers zijn kinderen.

Het ongeval gebeurde in de plaats Pfronten in de streek Allgäu, niet ver van de grens met Oostenrijk. Volgens lokale media hadden twee families elk een paardenkoets gehuurd om de kerstuitstapje te maken. In de twee koetsen zaten telkens tien passagiers, beide voertuigen reden achter elkaar door de sneeuw. Bij een spoorovergang ging het mis. De voorste koets moest stoppen. De paarden van de tweede koets sloegen daarna door onbekende oorzaak op hol. De achterste koest botste op de voorste en kantelde.

Van de gewonden liepen er twee ernstig letsel op, onder wie een van de de koetsiers. Eén gewonde werd met een traumaheli naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden zijn kinderen, maar zij raakten niet zwaargewond. Hoe het met de paarden is afgelopen, is niet bekend.