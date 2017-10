Zeker twee doden en tientallen gewonden na schietpartij bij countryfestival in Las Vegas LB

08u06 31 Getty Mensen ontvluchtten het countryfestival waarop vanuit het Mandalay Hotel het vuur werd geopend. Er is een voorlopig onbekend aantal doden gevallen na een schietpartij nabij het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas. Tv-zender KTNV meldt zeker twindig doden, een woordvoerster van een ziekenhuis in de buurt meldde eerder dat er twee doden en zeker 24 gewonden vielen. Een of meerdere schutters namen het publiek vanaf de 31ste verdieping van het hotel onder vuur met automatische wapens, meldden Twitter-gebruikers die de politieradio afluisterden. Eén verdachte is inmiddels uitgeschakeld. Er zijn ook meldingen van andere schietpartijen in de gokstad.

Ooggetuigen maakten melding van een groot aantal schoten, die te horen waren op filmpjes die mensen tijdens het concert maakten. Politiecommando's zijn het hotel binnengegaan om de schutter te zoeken, meldden CNN en de New York Times. Concertgangers getuigen dat ze zagen hoe het vuur werd geopend vanop de bovenste verdiepingen van het Mandalay Bay Hotel and Casino, aan de overkant van de Las Vegas Boulevard. Ze omschreven het geluid als dat van automatische wapens.



Verschillende SWAT-teams zijn naar het Mandalay hotel gestuurd, agenten worden volgens de politiescanner onder vuur genomen. Daar meldt de politie ook dat de 29ste verdieping van het hotel wordt ontruimd en dat agenten naar de 32ste verdieping oprukken. Een agent meldt dat burgers "onze patrouillewagens proberen te nemen", hoewel niet duidelijk is waarom. Op de politieradio zou ook een melding zijn gekomen van "een wagen waaruit draden hangen" voor het Luxor Hotel in Las Vegas. De politie onderzoekt ook meldingen van schietpartijen elders in de stad, zo meldt The New York Times. De politie rukte ook uit naar het Ali Baba Restaurant, op zowat tien minuten rijden van het Mandalay Hotel. Ze onderzoekt ook meldingen van een schietpartij in het New York Hotel and Casino.

Woordvoerster Danita Cohen van het universitair ziekenhuis verklaarde dat er "verscheidene" mensen zijn opgenomen met schotwonden.

Countryzanger Jake Owen, die zich in het hotel bevindt, tweet: "Geweerschoten in Vegas! Bid tot god. Ik hou van jullie, ik hou van Pearl (zijn vrouw, red.)". De politie heeft de Las Vegas Boulevard afgezet.

BBC News Honderden mensen ontvluchtten een countryfestival waarop volgens de eerste berichten vanuit het hotel het vuur werd geopend door vermoedelijk verschillende schutters.