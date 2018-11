Zeker 20 doden bij gevangenisopstand in Tadzjikistan

jv

08 november 2018

12u24

Bron: afp

0

Bij een gevangenisopstand in Khodjent, in het noorden van Tadzjikistan, zijn een twintigtal gedetineerden en twee cipiers om het leven gekomen. Dat is vernomen van bronnen bij de veiligheidsdiensten.