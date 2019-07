Zeker 20 doden bij aanval op politicus in Afghanistan ttr

29 juli 2019

08u03

Bron: belga 0 buitenland Bij een aanval, zondagnamiddag, op de kantoren van een running mate van de Afghaanse president Ashraf Ghani zijn minstens 20 doden gevallen. Een running mate is een politicus op de tweede plaats van een verkiezingslijst. Onder de doden zijn vier politieagenten, meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Net zondag is de campagne voor de presidentsverkiezingen van september afgetrapt. Er was eerst een hevige explosie, veroorzaakt door een bomauto, gevolgd door een aanval door drie gewapende mannen. Er vielen ook 50 gewonden, onder wie zeven agenten.

Het waren de kantoren van Afghanistan Green Trend (AGT), een politieke beweging opgestart door Amrullah Saleh, die geviseerd werden. Saleh is de running mate van zittend president Ashraf Ghani, die kandidaat is om zichzelf op te volgen. Saleh was ter plaatse op het moment van de aanval, en werd geëvacueerd door zijn veiligheidsmensen en leden van de speciale eenheden. In totaal werden 150 mensen geëvacueerd uit de gebouwen.

Op foto's was Saleh te zien met lichte bloedsporen op zijn bovenarm. De aanval heeft zes uur geduurd. Alle aanvallers zijn, volgens de ordediensten, gedood. Geen enkele groepering heeft de aanslag al opgeëist.

Het gaat om de vijfde aanval in Kaboel in juli en de vijftiende sinds het begin van het jaar in de stad. Daarbij kwamen minstens 80 mensen om en raakten 550 anderen gewond. De presidentsverkiezingen staan gepland voor 28 september.