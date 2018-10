Zeker 20 deelnemers aan paragliding-event gered op Indonesisch eiland David van der Heeden

01 oktober 2018

12u17

Bron: AD.nl 0 Zeker twintig deelnemers aan een groot paragliding-evenement op het Indonesische eiland Sulawesi zijn gered nadat de regio getroffen werd door aardbevingen, een tsunami en modderstromen. Een aantal schermvliegers en wedstrijdleiders wordt nog vermist. Een van hen ligt vermoedelijk onder het ingestorte Roa Roa-hotel.

Hulpverleners van het Nationale Zoek- en Reddingsteam haalden gisteren slachtoffers onder de resten van het acht verdiepingen tellende hotel in provinciehoofdstad Pula vandaan, toen een van hen iemand hoorde schreeuwen. De man, die zichzelf Yoga noemde, zei dat hij uit Bali komt en deelneemt aan de open paragliding cross country Palu Nomoni.



De wedstrijd op Salena Hill, nabij de stad, zou tot gisteren duren, maar het natuurgeweld maakte daar vrijdag een vroegtijdig einde aan. Tagor Siagian, woordvoerder van de Indonesische luchtsportfederatie FASI, zegt tegen de Jakarta Post dat zeker twintig vliegers, commissieleden en coaches zijn gered en nu in Makassar in het zuiden van het eiland zijn.



"We zoeken echter nog zeven vliegers", zegt Siagian. "Een van hen is Dongjin Lee, een Zuid-Koreaan die in Bali woont." De tsunami kostte aan 844 mensen het leven. Gevreesd wordt dat op moeilijk toegankelijke plaatsen van Pula en omgeving nog veel meer slachtoffers liggen. Sommige bronnen spreken van 1.200 doden, terwijl de autoriteiten rekening houden met duizenden slachtoffers.