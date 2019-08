Zeker 2 doden en korte radioactieve piek na ontploffing op Russische legerbasis AW

08 augustus 2019

13u17

Bron: ANP, BBC News, Belga 0 Bij een explosie op een legerbasis in Nyonoksa, een dorp in het noorden van Rusland, zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt het Russische persbureau Interfax. Bovendien was er een korte piek in radioactieve waarden, al werd eerst gezegd dat er geen schadelijke chemicaliën waren vrijgekomen bij de ontploffing.

De explosie op het militair terrein voor rakettesten in het noorden van Rusland heeft een “kortstondige verhoging” radioactiviteit veroorzaakt. Dat meldt het bestuur van de havenstad Severodvinsk. “De sensoren in Severodvinsk hebben een kortstondige verhoging van de radioactiviteit geregistreerd. Die radioactiviteit is nu naar een normaal niveau teruggekeerd”, aldus het stadsbestuur.



Eerder hadden de autoriteiten gemeld dat er geen radioactieve straling was vrijgekomen bij het incident.



In de omgeving van de havenstad Severodvinsk ligt een terrein waar raketten voor atoomduikboten getest worden. Het ongeluk gebeurde volgens het defensieministerie bij het testen van een raketmotor. Daarna brak brand uit, meldt het ministerie van Defensie. “In totaal raakten zes personen gewond door de ontploffing. Twee werknemers stierven aan hun verwondingen”, aldus het Russische persbureau Interfax. De gewonden zijn per helikopter naar een ziekenhuis gebracht en worden daar verzorgd.

Tweede incident

Het gaat om het tweede incident in minder dan een week in een complex van het Russische leger. Brand in een munitiedepot in Siberië leidde maandag al tot zware ontploffingen. Toen viel zeker één dode en moesten duizenden mensen worden geëvacueerd.