Zeker 2 doden en 16 gewonden bij schietpartij in Texas, dader nog altijd voortvluchtig

28 oktober 2019

03u55

Bron: Belga, NBC News, CNN 0 Bij een schietpartij tijdens een campusfeest in het Texaanse Greenville zijn minstens twee mensen gedood en zestien anderen gewond geraakt. Dat meldt de politie. De dader kon nog niet worden gevat. Over zijn identiteit is voorlopig niets bekend.

Het feest, waarop zo'n 750 mensen aanwezig waren, vond plaats in een evenementenzaal nabij de campus van de Texas A&M University-Commerce. De slachtoffers zijn allemaal tieners of twintigers, aldus de politie. Zestien mensen, onder wie vier à vijf studenten, hadden verzorging nodig. Twaalf van hen liepen kogelwonden op. Sommigen werden ter plaatse verzorgd, anderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Drie mensen verkeren in kritieke toestand.

De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat het eerste slachtoffer doelbewust werd geviseerd, waarna de schutter willekeurig op de rest van de aanwezigen zou hebben gevuurd.

Elkaar tegensprekende getuigen

Volgens de politie spreken getuigen elkaar tegen over de dader en werken zij zo het onderzoek tegen. “Het is ontstellend dat de vele aanwezigen ons geen betere informatie over de schutter hebben kunnen geven”, zegt Hunt County Sheriff Randy Meeks. “Door de vele elkaar tegensprekende beschrijvingen, hebben we helaas nog geen harde informatie over de verdachte die we kunnen verstrekken.”

Het feest waar de studenten voor waren samengekomen was een zogenaamde ‘homecoming party', waarmee in Noord-Amerika traditioneel het begin van een nieuw schooljaar wordt gevierd.