Zeker 19 doden bij schipbreuk voor kust van Noord-Cyprus KVE

18 juli 2018

15u36

Bron: Belga 4 Bij een schipbreuk van een boot met aan boord meer dan 100 migranten, 30 kilometer voor de kust van de Turks-Cypriotische stad Gialousa, zijn zeker 19 mensen omgekomen. Een dertigtal mensen zijn vermist. Dat meldt de Turkse kustwacht.

De Turkse en Turks-Cypriotische kustwacht konden 103 mensen, vooral Syriërs, redden, aldus Anadolu. Zij zullen, samen met de 19 lichamen, vandaag nog naar Turkije overgebracht worden.

Over de precieze omstandigheden van het ongeluk is nog geen duidelijkheid. Het is evenmin duidelijk vanwaar de boot afkomstig was en wat de bestemming was.

Mensensmokkelaars transporteren al langer vluchtelingen vanuit het zuiden van Turkije naar het noorden van Cyprus, maar deze route wordt minder gebruikt dan die via Libië naar Italië of Turkije naar Griekenland. De afgelopen jaren waren daardoor al regelmatiger scheepsrampen in de Middellandse Zee, maar in de buurt van Cyprus bleef het aantal scheepsrampen relatief beperkt.

Cyprus ligt op een honderdtal kilometer van de Syrische kust.