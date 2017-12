Zeker 19 burgerdoden door luchtaanval op Syrisch dorp LB

15u01

Bron: ANP 0 AFP Een vrouw in een tentenkamp voor vluchtelingen uit de provincie Idlib in Furat. Zeker negentien burgers zijn omgekomen en 25 anderen raakten gewond door een luchtaanval van Syrische en Russische vliegtuigen op het dorp Maar Shureen.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten meldt dat de aanval plaatsvond in de voorbije nacht. Onder de doden zijn volgens waarnemers zeven kinderen. Maar Shureen ligt in de provincie Idlib, waar het leger met hulp van de Russen jacht maakt op rebellen. Het Syrische leger weigerde commentaar op de bekendmaking te geven. Moskou ontkende later formeel dat Russische vliegtuigen een aanval op het dorp hebben uitgevoerd.

In Idlib bevinden zich veel rebellen. Die zijn daar het afgelopen jaar aangekomen nadat zij door het leger uit andere regio's waren verdreven. De afgelopen weken heeft het regime in Damascus de acties tegen de rebellen in de provincie Idlib flink opgevoerd.