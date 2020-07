Zeker 174 seizoensarbeiders besmet met corona in Beieren: 500 mensen in quarantaine Karen Van Eyken

26 juli 2020

18u06

Bron: Die Welt, Focus 5 In Mamming in de Duitse deelstaat Beieren hebben zeker 174 seizoensarbeiders een besmetting met het coronavirus opgelopen. Ze hielpen bij het binnenhalen van de oogst op een groot landbouwbedrijf, dat nu volledig in quarantaine is geplaatst.

Meer dan een derde van de seizoensarbeiders op de boerderij raakte besmet. Bijna 500 mensen zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst en mogen het domein niet verlaten. Een beveiligingsdienst houdt toezicht op het uitgaansverbod.

“Om verdere verspreiding te voorkomen en de bevolking te beschermen, moeten we helaas deze stap zetten”, zei districtsbestuurder Werner Bumeder (CSU). Hij riep de burgers op om kalm te blijven: “Volgens onze informatie gaat het enkel om deze groep mensen”. Mamming is een landelijke gemeente met 3.300 inwoners en is gesitueerd tussen Regensburg en München.

De Groenen en de Socialistische partij SPD houden de Beierse regering medeverantwoordelijk voor de uitbraak. De twee oppositiepartijen beschuldigden minister-president Markus Söder (CSU) en zijn kabinet ervan de accommodatie voor seizoensarbeiders amper te hebben gecontroleerd. “Dat kan zich dan wreken en leiden tot een grote uitbraak waarna regionale lockdowns moeten worden bevolen”, zei Jürgen Mistol van de Groenen.



Milieudeskundige Florian von Brunn van de SPD heeft verklaard dat “strenge controles op de hygiënische omstandigheden op de werkplek en de levensomstandigheden blijkbaar niet zijn gebeurd.”



