Zeker 17 doden na aardverschuivingen in Oeganda jv

11 oktober 2018

19u35

Bron: dpa 0 Bij aardverschuivingen in Oeganda zijn zeker 17 doden gevallen, maar de kans bestaat dat die balans nog verder oploopt. Dat meldt politiewoordvoerder Patrick Onyango.

Zware regen bracht modder en rotsblokken aan het schuiven op een berg in de buurt van Mount Elgon, in het oosten van het land. In het dorp Bukalasi raakten verschillende huizen bedolven.

Meer informatie vast krijgen is moeilijk, omdat het nog altijd regent en de omgeving moeilijk toegankelijk is.

Mount Elgon ligt aan de grens met Kenia. Vooral in het regenseizoen, dat momenteel bezig is, ontstaan in die regio wel vaker aardverschuivingen.