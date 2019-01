Zeker 17 doden bij geweld tussen Burundezen in oosten van Congo HR

19 januari 2019

16u06

Bron: Belga 0 Bij geweld tussen twee Burundese rebellengroepen in het oosten van Congo zijn eerder deze week zeker 17 doden gevallen. Gewapende Burundezen staken de grens tussen Burundi en Congo over om rivaliserende rebellengroeperingen aan te vallen.

Dat meldt Willy Seremba, een vertegenwoordiger van een plaatselijke ngo. Er vielen ook gewonden. De nieuwssite SOS Médias Burundi meldt dat het gaat om geweld tussen, aan de ene zijde, Burundese regeringssoldaten en leden van de jongerenliga van regeringspartij CNDD-FDD, en aan de andere zijde rebellen van Red-Tabara en FNL.

Volgens Seremba zijn een groot aantal mensen op de vlucht geslagen, maar de situatie was een dag later alweer gekalmeerd. De rebellen werken in het oosten van Congo, in de buurt van Uvira, samen met lokale Maï-Maïstrijders. Het Congolese leger bevestigde het geweld, maar gaf geen commentaar op het aantal doden.

