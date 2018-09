Zeker 17 doden bij crash minibus in Kasjmir jv

14 september 2018

17u12

Bron: dpa 0 Minstens 17 inzittenden van een minibus zijn om het leven gekomen toen hun voertuig in een ravijn stortte in de Indiase staat Kasjmir.

De chauffeur verloor de controle over het stuur in de bergen van het Kishtwar-district. De bus slipte en dook een 90 meter diepe ravijn in, zo vertelt de lokale politie.

In de bus zaten zeker 30 mensen. Naast de 17 doden vielen er ook 11 gewonden. Drie van hen zijn er erg aan toe.