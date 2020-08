Zeker 16 doden bij aanval van Boko Haram op vluchtelingenkamp in Kameroen

02 augustus 2020

Bron: Belga

Bij een aanval op een vluchtelingenkamp in het uiterste noorden van Kameroen zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker 16 mensen om het leven gekomen. Dat is vernomen van lokale bronnen. De aanval wordt toegeschreven aan jihadisten van de terreurgroep Boko Haram.