Zeker 16 burgerdoden bij luchtaanval op markt in noordwesten van Syrië LH

22 juli 2019

11u25

Bron: Belga 0 Russische oorlogsvliegtuigen hebben luchtaanvallen uitgevoerd op een markt in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib. Daarbij zijn 19 doden, onder wie 16 burgers, en zeker 35 gewonden gevallen. Dat melden activisten en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Volgens de activisten voerden de vliegtuigen verschillende aanvallen uit op de markt in het centrum van de stad Ma’arrat al-Numan. Zwarte rook was boven het centrum van de stad de zien.



Drie van de dodelijke slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zal de tol nog verder stijgen omdat sommige gewonden er erg aan toe zijn. Anderen zijn nog vermist of zitten vast onder het puin.



Eind april heeft de Syrische president Bashar al-Assad, met Russische luchtsteun, het offensief op rebellen in de provincies Hama en Idlib opgevoerd. Die twee provincies zijn de enige nog overgebleven bolwerken van de jihadistische en andere rebellen in het land. In dat offensief zijn al meer dan 2.500 doden gevallen, onder wie 700 burgers, meldt het Observatorium op basis van zijn bronnen in het land. Volgens de VN heeft het offensief meer dan 300.000 mensen op de vlucht gejaagd.