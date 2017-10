Zeker 16 agenten gedood bij vuurgevecht in Egypte HA

Bron: Belga 0 EPA Zeker 16 politieagenten zijn omgekomen bij gevechten met islamisten in de oase van Baharia, ongeveer 300 kilometer ten zuidwesten van de Egyptische hoofdstad Caïro. Dat blijkt uit een eerste officiële balans van het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Daarmee ligt het dodental een heel stuk lager dan degene die veiligheids- en medische bronnen eerder hadden vrijgegeven. Daarbij was sprake van zeker 50 politieagenten die het leven hadden gelaten. Volgens de eerste officiële balans raakten ook dertien agenten gewond.



Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden de veiligheidstroepen vrijdag aangevallen, toen ze een schuilplaats van vermoedelijke extremisten wilden doorzoeken. Lokale media meldden dat het daarop tot een hevig vuurgevecht kwam.



De extremistische groepering Hasm heeft de aanslag opgeëist. In een mededeling op het internet luidt het dat Egyptische veiligheidstroepen in de regio in een hinderlaag zijn gelopen en met verschillende wapens werden aangevallen.



Volgens de Egyptische politie is Hasm de gewapende arm van de buiten de wet gestelde Moslimbroederschap.

