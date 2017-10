Zeker 15 mensen komen om bij busongeval in Kameroen EB

In het West-Afrikaanse Kameroen zijn bij een busongeval minstens 15 mensen om het leven gekomen. De buschauffeur verloor in de omgeving van het dorp Boumnyebel tussen de steden Douala en Yaoundé de controle over zijn voertuig en botste frontaal op een vrachtwagen. Dat is van de autoriteiten vernomen. Er vielen ook verschillende gewonden.

Ten feared dead in Boumnyebel accident

Read more ¿https://t.co/5EqZxaqXBJ pic.twitter.com/FBnwEe35YY Journal du Cameroun(@ JDC_En) link