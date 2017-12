Zeker 15 doden bij luchtaanval op markt in Jemen EB

17u30

Bron: DPA 0 AFP Archiefbeeld. Bij een luchtaanval van de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië boven een markt in Jemen zijn vandaag zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten raakten bijna zestig anderen gewond.

De aanval gebeurde in de provincie Tais, in het zuiden van het land. De Saoedische gevechtsvliegtuigen namen volgens ooggetuigen specifiek de marktplaats in het vizier, die op dat moment nog erg bedrijvig was. Volgens de hulpdiensten kwamen zowel gewone burgers als Houthi-rebellen om het leven.

De situatie in Jemen is de afgelopen weken sterk verslechterd, sinds de Houthi-rebellen gewezen president Ali Abdoellah Saleh - een vroegere medestander - om het leven brachten. Gisteren kwamen al zeventien mensen om het leven bij een andere luchtaanval van de coalitie.

Jemen is al drie jaar in de ban van het conflict tussen sjiitische Houthi's en het leger onder leiding van president Abd Rabbo Mansour Hadi. Die laatste wordt sinds 2015 actief ondersteund door een Golf-coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De rebellen hebben een groot deel van het land in handen, onder meer ook de hoofdstad Sanaa.