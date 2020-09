Zeker 14 doden bij verkeersongeval in Pakistan

27 september 2020

Bron: DPA

Zeker 14 mensen, onder wie ook kinderen, zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het zuiden van Pakistan. Het busje waarin ze zaten sloeg over de kop en vloog in brand, zo meldt de politie. Elf anderen raakten gewond.