Zeker 13 gewonden bij ongeval met twee busjes met kinderen vlak bij grens met België

18 april 2018

16u13

Bron: Belga 0 Bij een verkeersongeval tussen twee busjes, in het noorden van Frankrijk vlak bij Rijsel, zijn zeker dertien gewonden gevallen. In de twee busjes zaten gehandicapte kinderen.

Het exacte aantal gewonden is nog onduidelijk. Noord-Franse media citeren verschillende cijfers, allen op basis van de prefectuur, van dertien tot vijftien gewonden. Enkele bronnen maken gewag van een paar zwaargewonden. Verdere details geven de autoriteiten vooralsnog niet. Over de aard van de verwondingen is bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid.

De twee minibusjes zijn ingereden op twee andere voertuigen, aldus een mededeling van de prefectuur. Het ongeval gebeurde op de A25 tussen Rijsel en Duinkerke, in het Franse Vleteren (Flêtre) en vlak bij de grens met België. De A25 is in de richting van Rijsel naar Duinkerke gedeeltelijk afgesloten, meldt de prefectuur nog.

▪️Un accident entre deux minibus transportant des enfants handicapés sur l'autoroute A25 reliant Lille à Dunkerque a fait 18 blessés, dont trois graves. Au moins 18 personnes ont été impliquées, 15 personnes sont blessées dont 5 enfants en situation de handicap. pic.twitter.com/t5F7n0jfPg 24h Infos(@ 24hInfos) link

NORD : 18 blessés dont 3 graves dans un accident de deux minibus transportant des enfants handicapés près de #Lille (France 3). pic.twitter.com/6Ew4Ce7LXj Infos Françaises(@ InfosFrancaises) link