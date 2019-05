Zeker 13 gewonden bij explosie door bompakket in voetgangerszone Lyon, fietser wordt opgespoord LH - MVDB

24 mei 2019

18u28

Bron: Belga - AFP - LCI - Le Progrès 220 UPDATE Bij een explosie in een voetgangerszone in de zuidoost-Franse grootstad Lyon zijn zeker dertien mensen gewond geraakt. De ontploffing is veroorzaakt door een bompakket, meldt het parket. Volgens een politiebron bevatte het explosief, dat op een hoek bij een bakkerswinkel was neergelegd, schroeven of bouten. Een onbekende man die het pakket achterliet, wordt actief opgespoord.

De ontploffing vond plaats rond 17.30 uur in de rue Victor-Hugo, in het centrum van de tweedegrootste Franse stad. Het parket bevestigt dat een achtergelaten bompakket de explosie heeft veroorzaakt. De 13 gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar geen van hen verkeert in levensgevaar. Onder de slachtoffers is er ook een kind. Het zou gaan om een meisje van acht jaar, zo meldt de nieuwswebsite Le Progrès.

Een onbekende man van begin dertig wordt actief opgespoord. Hij zou al fietsend het pakket hebben achtergelaten, verklaren getuigen. Dit gebeurde zo’n twee minuten voor het springtuig in een papieren zak afging. De man droeg een bermuda. Hij verborg zijn gezicht met een kaptrui en een zonnebril. Intussen is de antiterreursectie van het parket van Parijs op de zaak gezet.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône(@ prefetrhone) link

“Straat vol met schroeven”

“Plots hoorde ik een luide knal. Toen ik naar buiten keek, zag ik meerdere gewonden die hun toevlucht zochten in de apotheek. De straat lag vol schroeven”, zegt een getuige aan de nieuwssite. De directeur van een hotel in de buurt sprak van een “een indrukwekkende knal”. “Ik zag een angstige vrouw en een man die bloedde aan zijn been, die in een kledingwinkel vluchtten.”

De bom was volgens een specialist, die geïnterviewd werd door Le Progrès, “compleet”. “Er zaten een elektronisch ontstekingssysteem en projectielen in het pakket, maar de lading was niet groot. De bom werkte wel goed, en had als doel mensen verwondingen bezorgen door impact. We weten nog niet hoe de bom werd geactiveerd: was het met tijdvertraging of met afstandsbediening? Volgens getuigenissen zou het eerste het geval geweest zijn.”

Macron spreekt van aanslag

De Franse president Emmanuel Macron is ervan overtuigd dat de explosie een aanslag was. Dat zei hij in een interview met een Franse Youtube-ster. “Er is een aanslag gepleegd in Lyon”, zo liet Macron weten bij Hugo Travers. “Het is niet aan mij om een balans op te maken, maar vooralsnog zijn er geen dodelijke slachtoffers.” Christophe Castaner, minister van Binnenlandse Zaken, reageerde op Twitter en is onderweg naar Lyon om zich op de hoogte stellen.

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l Le Progrès Rhône(@ leprogresrhone) link