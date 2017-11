Zeker 115 doden bij aanslag op moskee in Egypte Egyptische staats-tv spreekt zelfs over 155 doden bewerkt door: mvdb

13u17

Bron: ANP 1 EPA Extremisten hebben vandaaag een bloedbad aangericht bij een moskee in het Egyptische Bir-al-Abed in de Sinaï. Staatspersbureau MENA maakte melding van zeker 115 doden en 120 gewonden. De staatstelevisie berichtte over 155 omgekomen slachtoffers.

Terroristen lieten volgens de veiligheidsdiensten verscheidene bommen ontploffen bij het gebedshuis en openden vervolgens het vuur op gelovigen die net naar buiten kwamen na het vrijdaggebed. Staatsmedia toonden beelden van bebloede slachtoffers en lichamen die waren bedekt met dekens. "Ze schoten op mensen die de moskee verlieten", zei een inwoner tegen Reuters. "Ze vuurden ook op de ambulances."

De Sinaï, een gebied in het noorden van het land dat grenst aan Israël en de Gazastrook, is al jaren erg onrustig. Sinds oud-president en moslimbroeder Mohamed Morsi moest opstappen, is het islamitisch geweld in de regio opgeflakkerd. Bij verschillende aanslagen op moskeeën en overheidsgebouwen kwamen al tientallen mensen om het leven. Veiligheidstroepen zijn vaak het doelwit van de aanslagen, maar ook christelijke kerken en pelgrims zijn de afgelopen tijd getroffen. Meestal eist terreurbeweging Islamitische Staat ze op. Vooralsnog heeft nog niemand de verantwoordelijkheid voor het bloedbad opgeëist. President Abdel Fattah al Sisi belegde direct na de aanslag een crisisbijeenkomst. Egypte heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

EPA

EPA

BBC

#Egypt #AlRawdah - Latest UNCONFIRMED toll: 54 killed, 75 injured. (📸 B Telawy) pic.twitter.com/w64BS0upqr Terror Events(@ TerrorEvents) link