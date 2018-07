Zeker 10 doden en 73 gewonden bij treinongeluk in Turkije IVI

08 juli 2018

19u42

Bron: Belga, ANP 0 In de Turkse stad Tekirdag zijn zeker tien doden gevallen en 73 anderen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Dat is bevestigd door een woordvoerder van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

De trein was op weg van de provincie Edirne, in het noordwesten van Turkije, naar Istanbul. Het ongeluk is gebeurd in Tekirdag, een stad in de buurt van de grens met Griekenland. Aan boord van de trein zaten 362 passagiers en zes bemanningsleden.

Turkse media melden dat vijf wagons van het spoor zijn geraakt. Volgens CNN Turkije is een ingestorte brug de oorzaak van het ongeluk. Andere media melden dan weer dat overmatige regenval het ongeluk heeft veroorzaakt.

Meer dan honderd ambulances zijn ter plaatse om de gewonden te verzorgen.