Zeker 10 doden bij aanslag op Brits veiligheidsbedrijf G4S in Kaboel mvdb

28 november 2018

19u54

Bron: ANP 0 Bij een aanslag van de taliban op een gebouw van het Britse veiligheidsbedrijf G4S in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Nog eens 19 anderen raakten gewond. Dat meldt het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid.

Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn de gewonden naar ziekenhuizen in de stad overgebracht. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ontplofte een bomauto, waarna een vuurgevecht uitbrak aan het gebouw. Het is niet duidelijk of het militanten dan wel bewakers waren die het vuur openden.