Zeinab was een kindbruid die zwaar mishandeld en verkracht werd. Nu is ze geëxecuteerd Sven Van Malderen

03 oktober 2018

14u10

Iran heeft gisterochtend een 24-jarig meisje geëxecuteerd omdat ze haar echtgenoot vermoord zou hebben. De omstandigheden zijn echter zodanig schrijnend dat Amnesty International nu terecht moord en brand schreeuwt. "Ze heeft nooit een kans op een eerlijk proces gekregen", klinkt het.

Zeinab Sekaanvand was amper vijftien jaar toen ze verplicht in het huwelijksbootje moest treden. Ze kreeg geregeld een pak slaag en werd talloze keren verkracht, maar haar klachten bij de politie leverden nooit iets op. Ook haar vraag om te scheiden werd steevast afgeketst.

Na maanden van misbruik gaf Zeinab in 2012 toe dat ze het recht in eigen handen genomen had. Die 'bekentenis' zou er echter pas gekomen zijn nadat agenten haar twintig dagen lang mishandeld hadden. In 2014 werd ze -ondanks haar minderjarige leeftijd op het moment van de feiten- ter dood veroordeeld. Een flagrante schending van het kinderrechtenverdrag, dat Iran nochtans ook ondertekende.

"Geen respect voor jeugdrecht"

"Dit toont aan dat het land absoluut geen respect heeft voor de basisprincipes van jeugdrecht en internationale mensenrechten", klaagt Philip Luther namens Amnesty International aan. "Zeinab was slechts 17 jaar toen ze gearresteerd werd."

"Haar proces is bovendien oneerlijk verlopen, dat maakt die executie nog schandaliger. Zeinab heeft vaak genoeg hulp proberen inroepen. Ze werd ook meermaals verkracht door haar schoonbroer. Die beschuldigingen hadden onderzocht moeten worden, maar in plaats daarvan kreeg ze telkens het deksel op de neus."

"Onder dwang"

"Na de moord op haar man werd Zeinab hardhandig ondervraagd door agenten. Pas op de laatste zitting van haar proces kreeg ze voor het eerst een advocaat toegewezen. Ze trok op dat moment haar eerdere verklaring in, want die had ze naar eigen zeggen onder dwang afgelegd."

"Het meisje beschuldigde haar verkrachter er nu van zijn broer doodgestoken te hebben, maar die stelling is nooit onderzocht geweest. In plaats daarvan kreeg ze de doodstraf."

"Het is al de vijfde executie dit jaar van iemand die minderjarig was op het moment van de feiten. Als de internationale gemeenschap niet dringend actie onderneemt, zal het niet de laatste zijn."

Opgehangen

In 2015 trouwde Zeinab met een medegevangene. Ze raakte zwanger, waardoor haar executie uitgesteld diende te worden. Een nieuwe test vond nog maar enkele dagen geleden plaats, deze keer werd het licht helaas wel op groen gezet. Gisteren maakte haar broer via Twitter bekend dat ze opgehangen is. Ze is al de 84ste vrouw die onder het bewind van Hassan Rouhani geëxecuteerd werd.