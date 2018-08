Zeilmeisje Laura Dekker diepbedroefd: zeilboot Guppy verloren na stranding op rif kv

20 augustus 2018

01u44 0 Guppy, de zeilboot waarmee de Nederlandse Laura Dekker in 2012 de jongste persoon werd die ooit de wereld rondvoer, is niet meer. Dat deelt de zeilster zelf mee op Facebook. Dekker had Guppy uitgeleend aan een Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie, maar tijdens een overtocht liep het volledig fout en strandde de boot op een rif in de Stille Oceaan.

"Deze week was waarschijnlijk een van de droevigste tijden uit mijn leven", schrijft de solozeilster op de Facebookpagina van haar organisatie. "Mijn lieve Guppy, mijn eerste thuis, mijn metgezel tijdens het grootste avontuur van mijn leven is gestrand op een rif in een van de atollen in de noordelijke Cookeilanden."

De nu 22-jarige Laura Dekker was zestien toen ze in 2012 een twee jaar durende reis rond de wereld vervolledigde met haar elf meter lange Guppy. Vorig jaar leende ze de boot aan een Amerikaanse stichting die kinderen met een maatschappelijke achterstand al zeilend zelfvertrouwen bijbrengt.

Een reeks betreurenswaardige omstandigheden heeft er echter toe geleid dat de reis van Guppy nu vervroegd ten einde is. De boot zette in april van dit jaar koers vanuit Nieuw-Zeeland richting Fiji.

Van kwaad naar erger

Hoewel Dekker normaal gezien deel zou uitmaken van de bemanning, was ze op het ogenblik van vertrek erg ziek en kon ze niet mee. Ze had echter veel vertrouwen in de kapitein, zo schrijft ze op Facebook, maar tijdens de overtocht was het vooral een minder ervaren schipper die het roer overnam en daarbij een hele rist verkeerde keuzes maakte.

De kapitein mocht na aankomst in Fiji niet meer deelnemen aan de volgende etappe, "om redenen die ik zelf niet ken", aldus Dekker. "Van toen af aan zette Guppy haar reis verder met een vrij incompetente bemanning die één voor één vertrok tot één persoon met erg weinig ervaring in zeilen op de oceaan achterbleef om Guppy alleen te besturen."

Op foto's die ze toegestuurd kreeg, zag Dekker dat de boot niet de nodige zorgen kreeg, maar haar waarschuwingen werden in de wind geslagen. Bovendien zeilde de schipper ook vaak naar eilanden die niet op de voorziene planning stonden, waardoor het steeds moeilijker zou worden om eindbestemming Hawaï te bereiken voor het orkaanseizoen de kop opsteekt.

Total-loss

Recent zag Dekker, die online de voortgang van Guppy kon tracken, dat de zeilboot voor anker lag op een erg gevaarlijke plek voor een atol. "Ik zag hoe de tracker naar het rif verschoof en daar bleef. "Nu is bevestigd dat ze zich inderdaad op het rif bevindt, ze is daar al bijna een week en ik ken geen enkele boot, zelfs geen stalen boot, zelfs niet Guppy, die een dergelijke aanvaring kan overleven. Tot nu toe blijkt uit de berichten die ik krijg over de schade dat ze een total-loss is", aldus Dekker.

"Ik besef nog niet helemaal dat Guppy voor altijd weg is. Het is onwerkelijk en toch de realiteit en ik zal er mee moeten leven... De reis van Guppy stopt hier, maar in mijn herinnering zal ze altijd verder varen", concludeert het zeilmeisje haar bericht.