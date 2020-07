Zeilboten botsen vlak bij Ibiza: Belgische vrouw (43) komt om, Belgische man (56) gewond KVDS

28 juli 2020

11u40 16 Een uitstap met twee zeilboten vlakbij het Spaanse feesteiland Ibiza is afgelopen weekend op een drama geëindigd. De vaartuigen botsten bij een manoeuvre tegen elkaar en daarbij kwam een 43-jarige Belgische vrouw om het leven. Een Belgische man (56) werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het relaas staat in lokale media en wordt als dusdanig bevestigd aan de redactie van HLN door het Belgisch consulaat in Barcelona.

Het ongeval gebeurde zondagmiddag rond 13 uur, vlakbij het eiland Castaví, tussen Ibiza en Formentera. Twee zeilboten – de Shambala en de Batucada – waren aan het manoeuvreren en raakten elkaar. Volgens lokale media zou de vrouw geprobeerd hebben om van de ene boot in de andere te stappen en zou ze bij de botsing gevallen zijn. Ze overleefde het niet. De 56-jarige man en nog enkele andere opvarenden raakten gewond.

Shock

De reddingsdiensten brachten de overleden vrouw samen met de rest van de bemanning over naar de haven van La Savina op Formentera. Volgens de Spaanse krant Diario de Ibiza liep de 56-jarge Belg een hersenschudding op en was hij in shock. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, maar mocht dat na enkele uren alweer verlaten. Bij de andere bemanningsleden ging het om lichte verwondingen.





De identiteit van de slachtoffers is niet bekend. Het consulaat wil geen verdere details geven over de omstandigheden van het ongeval. Volgens de lokale televisiezender Televisió d’Eivissa i Formentera is de Guardia Civil een onderzoek gestart naar de oorzaak van de aanvaring. Beide boten liggen momenteel in de haven van La Savina. Experts van de verzekeringsmaatschappijen onderzochten vanmorgen de schade.



