Zeg niet ‘monsieur Sarkozy’, zeg ‘monsieur le président’ mvdb

02 april 2019

18u02 0 Nicolas Sarkozy (64) staat nog steeds op zijn strepen, ook al is hij al bijna zeven jaar geen Frans president meer.

Op zondag was hij naast huidig president Emmanuel Macron aanwezig op de herdenking van de slachtoffers van de WOII-gevechten rond het Plateau des Glières waarbij minstens 120 Franse verzetsstrijders sneuvelden, dit jaar 75 jaar geleden. De plechtigheid vond plaats in Thônes (Haute-Savoie).



Sarkozy, president tussen mei 2007 en mei 2012, nadien partijleider van Les Républicains en in 2017 in de voorrondes verslagen bij de presidentsverkiezingen, is de facto op politiek pensioen. Dat neemt niet weg dat hij zich nog steeds wil laten aanspreken als ‘monsieur le président’. Daar kwam een journaliste van het tv-programma Quotidien achter.



Zij waagde het bij aanvang van een interview om gewoon ‘monsieur Sarkozy’ te zeggen. Iets waar hij helemaal niet mee was gediend. Op een drukbekeken video op Twitter zie je een verbaasde Sarkozy stamelend reageren met de woorden “neen”, “hoe heeft u mij (genoemd) ..” en “ik heb niet begrepen (hoe u mij noemt) ...” De journaliste herneemt en richt zich ditmaal wel tot “monsieur le président”, tot tevredenheid van Sarkozy.

- Monsieur Sarkozy...

- Pardon ? Comment ?

- Monsieur LE PRÉSIDENT Sarkozy !



On en connait un qui est TRÈS pointilleux sur la manière dont on s'adresse à lui 😏@salhiabrakhlia #Quotidien ⬇ pic.twitter.com/HS2MKvTMD9 Quotidien(@ Qofficiel) link

Meer over Nicolas Sarkozy

politiek