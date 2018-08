Zeg niet langer 'mormonen', maar 'leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' TT

20 augustus 2018

09u59

Bron: CNN, The New York Times 0 Met zestien miljoen zijn ze wereldwijd, en de meesten van hen wonen in de Amerikaanse staat Utah: de mormonen. Of beter gezegd, de leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen. De nieuwe leider van de christelijke geloofsgemeenschap, de 93-jarige Russell Nelson, wil niet langer dat de term 'mormonen' voor het geloof wordt gebruikt. Want dat heeft God hem zelf verteld.

Nelson is sinds begin dit jaar de nieuwe voorzitter van de godsdienst, die vooral in de woestijnstad Salt Lake City aanhangers heeft. Als oudste lid van het 'Quorum van Twaalf Apostelen', waar hij al 34 jaar lid van is, vervangt hij de vorige voorzitter, die in januari overleed.

Volgelingen van de religie geloven dat hun voorzitter de vertegenwoordiger van God op aarde is en dus ook een rechtstreekse lijn met de allerhoogste heeft. Die lijn heeft God dan ook recent gebruikt om hem op het hart te drukken dat de officiële naam van het Mormoonse geloof 'de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' is, en niets anders. "We hebben werk te doen om onszelf in lijn te brengen met Zijn wil", aldus Nelson in de mededeling.

Nelson wil dat alle gelovigen niet langer het woord 'mormoons' of 'mormonen' gebruiken om naar hun religie te verwijzen. Ook niet-aanhangers wordt in het nieuwe stijlboek - dat ironisch genoeg gepubliceerd is op de website mormonnewsroom.org - gevraagd de term niet meer te gebruiken.

Geen sekte

"Hoewel de term 'Mormoonse kerk' lang is gebruikt als bijnaam, is het geen officiële term, en de Kerk ontmoedigt het gebruik. Gelieve ook de afkorting 'LDS' en de bijnaam 'mormoon' te vermijden. Om te verwijzen naar leden van de Kerk, verkiezen we 'leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen'. We vragen dat 'mormonen' niet meer gebruikt wordt."

Volgens kenners wil Nelson met de officiële term benadrukken dat de Kerk wel degelijk een christelijke geloofsgemeenschap is en geen obscure sekte. Nelson benadrukt dat de officiële term in 1838 door God is onthuld aan de stichter van het geloof, Joseph Smith. Die schreef in die periode het Boek van Mormon, zowat de Bijbel van de geloofsgemeenschap, na visioenen waarin de enkel Moroni aan hem verscheen. Enkel in die historische context mag het woord dan ook nog gebruikt worden.

De nieuwe stijlgids benadrukt ook dat de religie niet volledig distantieert van polygamie en groepen of organisaties die de praktijk toestaan. Stichter Joseph Smith zou tot veertig verschillende vrouwen gehad hebben, maar de praktijk werd aan het begin van de twintigste eeuw officieel verboden.