Zeer uitzonderlijk: baby in Londen geboren met coronavirus Sven Van Malderen

14 maart 2020

12u31

Bron: Daily Mail 0 In Londen is een baby geboren met het coronavirus. Het gaat om het tweede bevestigde geval ter wereld.

De moeder werd enkele dagen eerder opgenomen in het ziekenhuis van North Middlesex met tekenen van een longontsteking. Het resultaat van haar test kwam er pas nadat ze bevallen was. Enkele minuten later werd ook haar kind al onderzocht. De vrees werd uiteindelijk bewaarheid.

Moeder en baby worden momenteel behandeld in twee verschillende ziekenhuizen. De vrouw is er erger aan toe dan het kind.

Dokters proberen nu te achterhalen hoe de baby besmet geraakt is. Gebeurde dat al in de baarmoeder of toch pas via contact na de geboorte? Het verplegend personeel dat met beide patiënten in aanraking kwam, moet alvast in quarantaine.

“Geen risicogroep”

Vorige maand overkwam een pasgeboren baby in China hetzelfde lot. Ook een jongetje van achttien maanden uit Hongkong bleek besmet, nadat beide ouders positief getest hadden op covid-19. Het blijven echter zeer uitzonderlijke gevallen.

Net vandaag kwam het nieuws dat zwangere vrouwen en kinderen jonger dan zes maanden niet langer beschouwd worden als risicogroep. “Onze kennis over het virus evolueert. Dit besluit komt dus niet uit de lucht vallen”, aldus Sciensano (het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid; nvdr).

Lees ook: “Dit is een uitstekende kans om ons te vervelen”: psychiater Dirk De Wachter relativeert lamlegging van het land