Zeehond belet drugssmokkelaars te vluchten van eilandje waar ze lading van 1 ton verstopten jv

12 september 2019

14u14

Bron: The Guardian, 9News 2 De Australische politie kon de hand leggen op maar liefst 1 miljard dollar aan meth, coke en ecstacy. Drugssmokkelaars waren met hun jacht vastgelopen op een rif en hadden hun gigantische lading drugs van 1.087 ton proberen te verstoppen onder zeewier op Burton Island aan de westkust van Australië. Een slapende zeehond dwarsboomde vervolgens de vluchtpoging van twee criminelen.

Na een klopjacht kon de politie vorige week de Fransman Antoine Dicenta (51) en de Brit Graham Palmer (34) inrekenen. Ze hadden hun gestrande jacht achtergelaten bij Stick Island en waren met een sloep naar Burton Island, zeven kilometer verder, gevaren. Dat eilandje van de Abrolhos-archipel ligt ter hoogte van havenstad Geraldton aan de Australische westkust. Daar probeerden ze tientallen tassen met drugs onder het zeewier te verbergen.

Een visser zag de criminelen wegduiken op het eiland voor de ingezette vliegtuigen die hen zochten. Ze wilden op de vlucht slaan met de sloep, maar een enorme slapende zeehond versperde hen de weg. Ze wekten het dier, maar de zeehond begon toen hevig te brullen naar hen. Het duo kon zo worden gesnapt en werd aangeklaagd voor drugssmokkel. “Die gasten konden kiezen: dwars door de zeehond lopen of gearresteerd worden en het werd het laatste”, zei de politie. Die had nog een droge tip voor de vluchters: “Probeer niet weg te duiken als je een felroze T-shirt draagt”.

Vandaag verschenen nog eens drie verdachten in deze ‘zaak van 1 miljard’ voor de rechter op beschuldiging van drugshandel. De 45-jarige Amerikaan Jason Dean Lassiter en de 35-jarige Brit Scot Felix Jones werden aangehouden in het centrum van Perth; de 5O-jarige Australiër Angus Bruce Jackson op de luchthaven van Perth. Lassiter, Jones en Jackson zouden de “kustleden” zijn, volgens de politie. “Zij zaten in een andere boot en stonden klaar om de drugs te ontvangen”, aldus de politie. “We hebben hier een grote internationale drugshandel verstoord.”

De vijf verdachten werd allemaal borgtocht geweigerd. Ze zitten in voorlopige hechtenis.