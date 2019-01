Zee legt na meer dan 100 jaar resten bloot van duikboot die verging in Eerste Wereldoorlog KVDS

03 januari 2019

14u16

Bron: La Voix du Nord, Facebook 0 Op het strand van de Franse kustgemeente Wissant - vlakbij Calais - is dezer dagen iets uitzonderlijks te zien. De zee heeft er de resten blootgelegd van een Duitse duikboot uit de Eerste Wereldoorlog, die er in 1917 in moeilijkheden raakte en aan land liep.

De overblijfselen van het schip werden maandag gespot door een plaatselijke gids. Die deelde foto’s van het wrak op Facebook. Volgens Vincent Schmitt gaat het om de UC 61, een Duitse duikboot met een berucht verleden. Hij werd in 1916 gebouwd voor de marine van het Duitse Keizerrijk en maakte deel uit van een vloot van 64, die verantwoordelijk was voor het vernietigen van 353 schepen. De vloot viseerde boten die tussen Engeland en Frankrijk pendelden om het front te bevoorraden. (lees hieronder verder)

De UC 61 - bijna 50 meter lang - was gespecialiseerd in het leggen van mijnen. Het was ook met dat doel dat hij in de noodlottige nacht van 25 op 26 juli 1917 op weg was richting Boulogne-sur-Mer. Hij moest daar en ook voor de haven van Le Havre in totaal 18 mijnen leggen. Om de netten ver op zee te vermijden, voer hij in de vroege ochtend dicht langs de kust van Wissant. Te dicht.





De 25 bemanningsleden verlieten de duikboot, maar niet voor ze overal bommen hadden gelegd. Ver zouden ze niet komen, want ze werden onderschept door een regiment Belgische ruiters. Het waren ook de Belgen die de boot later vernietigden, om de 2 ton explosieven aan boord onschadelijk te maken. De onderzeeër brak daardoor in tweeën. Sindsdien ligt hij verzonken in het zand. (lees hieronder verder)

Het waren de getijden en zandverplaatsingen die hem nu weer zichtbaar maakten. Dat gebeurde in het verleden ook al enkele keren, als een geest die af en toe verschijnt. “Het was indrukwekkend om zien”, aldus Schmitt. “Ik had een paar maanden geleden al opgemerkt dat er iets uit de zee omhoog stak, maar nu was het wrak duidelijk zichtbaar.”

Duinen

Het gaat om twee stukken, die op ongeveer 150 meter van de duinen liggen, zo’n 500 meter ten noorden van Wissant. Het ene is 3 tot 4 meter hoog en het andere 10 meter. Volgens de gids zou het om stukken van het voorste gedeelte van de duikboot gaan. (lees hieronder verder)

Wie nieuwsgierig is: het wrak zou nog enige tijd zichtbaar zijn. Bezoekers wordt wel gevraagd om hun gezond verstand te gebruiken als ze langsgaan. Je probeert beter niet tot vlakbij het wrak te komen en al zeker niet om naar binnen te gaan.

