Ze zien er helemaal anders uit, maar toch zijn het tweelingzussen: "Zij zien de wereld niet in zwart en wit" Zussen gaan wereld rond dankzij National Geographic ADN

13 maart 2018

13u52

Bron: National Geographic, ABC News 2 Maak kennis met Marcia en Millie Biggs. Allerbeste vriendinnetjes én een tweeling. Jawel. Toch zien de meisjes er helemaal anders uit. Marcia heeft een lichte huid, grote blauwe ogen en blond haar. Haar zus Millie heeft een donkerdere huid, bruine ogen en zwart haar. Hun opmerkelijke unieke looks vielen in het oog van National Geographic, die de tweeling prompt op de cover van hun magazine plaatste.

Het verhaal van de tweeling maakt deel uit van The Race Issue, een speciale uitgave van National Geographic, dat zich vastbijt in hoe ras ons definieert, scheidt en samenbrengt. En of de twee Engelse meisjes er trots op zijn dat hun gezichten nu de hele wereld rondgaan. “Je ziet jezelf niet elke dag op een magazine", vertelt Marcia fier. Maar de 11-jarigen begrijpen stiekem niet waarom ze zo speciaal zijn. “Ze zien de dingen nu eenmaal niet in zwart en wit”, grinnikt papa Michael Biggs.

Toen Amanda Wanklin en Michael Biggs verliefd werden op elkaar, hadden ze lak aan alle mogelijke uitdagingen die hen te wachten stonden als gemengd koppel. Ze gingen samenwonen in het Engelse Birmingham en besloten een gezinnetje te stichten. Op 3 juli 2006 kwam hun tweeling ter wereld. Al snel werd duidelijk dat hun dochters een licht andere tint hadden. Toen ze ouder werden, werd ook het verschil groter. "Toen ze zo'n 10 maanden oud waren, werd Millie donkerder en donkerder”, zegt Michael, die zelf van Jamaicaanse afkomst is en een donkere huidskleur en donker haar heeft. Marcia begon dan weer harder op haar blanke en blonde mama Amanda te lijken. "We maakten ons er nooit zorgen over, we stelden het gewoon vast", aldus Michael.

Zeldzaam?

Velen konden er met hun hoofd niet bij als ze de twee meisjes zagen. “Hoe kan dat?” Amanda noemt haar meisjes trots haar “mirakel van één op een miljoen”. Maar het fenomeen - hoewel speciaal - is niet zeldzaam. Millie en Marcia zijn twee-eiige tweelingen. Bijgevolg waren de embryo's niet identiek en zijn ze genetisch gezien niet meer gelijk dan andere broers en zussen. De genetische samenstelling van Millie en Marcia resulteerde erin dat Millie meer leek op haar papa en Marcia op haar mama, wat voorkomt bij 1 op 100 twee-eiige geboortes.

“De gelaatstrekken bij twee-eiige tweelingen zijn afhankelijk van verschillende variabelen”, legt statistische geneticus Alicia Martin uit in het National Geographic-magazine. “Het heeft onder meer te maken met de afkomst van de voorouders van de ouders en van complexe pigmentgenetica. In genetische termen is huidskleur geen ‘binaire trek’ met enkel twee mogelijkheden. Er zijn veel kleuren mogelijk en iedereen heeft een bepaalde schakering in het spectrum. Het hele idee van ‘ras’ is een menselijke uitvinding”, klinkt het.

Racisme

Ras betekent vaak ook racisme. De tweeling blijkt goed te weten wat racisme is. “Dat is als iemand je beoordeelt op je kleur en niet op je ‘zelf’”, aldus Millie. Volgens Marcia is racisme “negatief, want het doet mensen pijn”. Gelukkig hebben de meisjes er zelf nog niet mee te maken gehad. Als mensen hen zien, gaat het bovenal om nieuwsgierige verwondering. “Ze denken dat we beste vriendinnen zijn”, legt Marcia uit. “Als ze dan horen dat we een tweeling zijn, zijn ze verbaasd.” Zelf zijn ze niet geïnteresseerd in hun huidskleur. Wat hen zo verschillend maakt? “Millie houdt van meisjesachtige dingen”, aldus Marcia. “Ze houdt van roze en zo. Ik hou niet van roze. Ik hou van turnen en de kleur blauw.”

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt National Geographic(@ NatGeo) link