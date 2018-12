Ze zagen elkaar voor het eerst als pasgeborenen in het ziekenhuis. Dertig jaar later stappen ze in het huwelijksbootje: “Iedereen vindt ons verhaal echt te gek” Karen Van Eyken

18 december 2018

11u45

Bron: Herald Sun, Daily Mail 2 Liefde op het eerste gezicht klinkt misschien cliché, maar niet als het over Jemma en Daniel Langley gaat. Ze ontmoetten elkaar een dag na hun geboorte en dertig jaar later zijn ze getrouwd.

Jemma en Daniel uit het Australische Melbourne werden als pasgeborenen door hun moeders aan elkaar voorgesteld. De vrouwen waren in 1989 quasi gelijktijdig bevallen en hun bedden werden naast elkaar geplaatst in het William Angliss-ziekenhuis. Het klikte tussen de kersverse moeders en ze vonden het fijn dat ook hun baby’s elkaar leerden kennen.

De kinderen bleven goede vrienden naarmate ze ouder werden. Maar omdat beide gezinnen in een andere uithoek van deelstaat Victoria woonden, ging het contact uiteindelijk toch verloren toen de kinderen ongeveer negen jaar oud waren.

Het duurde tot 2013 vooraleer Jemma en Daniel elkaar terugzagen en hun vriendschap nieuw leven inbliezen. Ze waren toen 24. En dat kwam zo. Jemma kwam een Facebookpagina tegen van een kapperszaak die eigendom was van de zus van Daniel. “Ik begon haar te volgen op Facebook en besloot niet lang daarna om ook Daniel op Facebook op te sporen. We hebben dan vervolgens een tijdje zitten chatten met elkaar via Messenger,” vertelt Jemma.

Ze maakte vervolgens een afspraak in de kapperszaak van Daniels zus. De zaak bevond zich in het ouderlijke huis waar ook Daniel nog woonde. Toen haar lokken een kleurtje kregen, kwam haar jeugdvriend de zaak binnen om goeiendag te zeggen. Ze spraken meteen af om daarna samen uit te gaan.

Tijdens het uitje sloeg de vonk over. Op Moederdag in 2014 werden ze officieel een paar. Twee jaar later verloofden ze zich. In april 2017 stapten ze in het huwelijksbootje. En dan hebben Jemma en Daniel nog geweldig nieuws te melden: in maart volgend jaar verwachten de tortelduifjes hun eerste kindje.

“Iedereen vindt ons verhaal te gek”, besluit Jemma. “Maar ik ben ervan overtuigd dat we gewoon bij elkaar horen. Dit moest zo zijn.”